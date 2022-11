Elezioni regionali nel Lazio: Potere al Popolo: “Bisogna esserci come Unione Popolare”

L’assemblea degli iscritti di Potere al Popolo Lazio del 16 novembre ha discusso il passaggio elettorale delle prossime elezioni regionali del Lazio.

Innanzitutto, è stata condivisa la condanna all’operato dell’attuale giunta regionale che ha condotto, in continuità con le amministrazioni precedenti, l’attacco alle fasce popolari con la dismissione della sanità pubblica e dell’edilizia residenziale pubblica, con la devastazione ambientale e una gestione criminale dei rifiuti, favorendo gli interessi privati e gli speculatori.

Potere al Popolo sostiene la partecipazione alle prossime elezioni regionali del Lazio come Unione Popolare, con una lista che affermi la propria identità e programma, continuando il percorso iniziato insieme a luglio con tutte le componenti che hanno partecipato alle elezioni politiche del 25 settembre, mantenendo una posizione indipendente e autonoma da altri partiti e coalizioni.

Il nostro campo è chiaro, i temi e le lotte pure e su quelli continueremo a lavorare come abbiamo sempre fatto. Daremo battaglia politica per rappresentare gli interessi delle fasce popolari, dei lavoratori, dei precari, delle nuove generazioni e di tutti gli sfruttati, ancora di più sotto attacco nell’attuale scenario di crisi e di guerra, e per costruire un’alternativa politica e sociale in questa regione e in questo Paese.

