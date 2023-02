Roma. Aggressione fascista con la copertura della “giornata del ricordo”

L’ANPI provinciale di Roma condanna la vergognosa e gravissima azione di violenza fisica e verbale messa in atto da esponenti della destra presso la sala consiliare del Municipio X durante la conferenza in occasione del Giorno del Ricordo allo scopo di impedire l’uso degli spazi istituzionali e democratici per il libero dibattito e la libera iniziativa culturale.

Condanniamo con fermezza e determinazione il comportamento del consigliere municipale che ha inveito e la successiva aggressione ad opera di esponenti dell’estrema destra locale.

Sosterremo la eventuale denuncia e chiediamo la condanna ufficiale del presidente del Municipio per il vile atto compiuto e torniamo a chiedere che le organizzazioni neofasciste, tra cui Casapound che è presente nel territorio in questione, siano messe fuori legge e i loro covi sgomberati.

Nelle aule della rappresentanza democratica riteniamo inaccettabile tale comportamento irrispettoso delle istituzioni e della cittadinanza e auspichiamo provvedimenti esemplari da parte delle autorità competenti.

Il rispetto per la libertà di espressione e la tutela delle regole civili e democratiche non possono essere oggetto di attacco e contestazione in nessun contesto.

Nell’impegno a sostenere le azioni che verranno intraprese al fine di perseguire quanto accaduto e nella solidarietà agli aggrediti, nella rivendicazione dell’agibilità democratica negli spazi pubblici, siamo come sempre in prima linea contro la violenza fascista in tutte le sue forme.

12 Febbraio 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO