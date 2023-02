Lazio. Unione Popolare c’è e continua la lotta

Le elezioni ci consegnano nel Lazio un risultato in cui l’elemento centrale è un astensionismo senza precedenti al 62.8%. Il numero assoluto di voti diminuisce per tutte le forze politiche, segnando una frattura sempre maggiore tra popolo e istituzioni, con una Regione che sarà governata dal centro-destra, dopo anni di centro-sinistra, con il solo consenso del 20% degli elettori.

Davanti a ciò Unione Popolare raccoglie un voto che consolida la sua esistenza grazie allo straordinario impegno di militanti che hanno permesso la sua presentazione. Non è certo sufficiente, ma è un dato da cui partire per continuare a lavorare.

E’ anche evidente che le scelte di alleanze con il Movimento Cinque Stelle, che ha governato fino a ieri con Zingaretti e oggi in profondo tracollo, hanno dimostrato come sia stata un’opzione non credibile.

Abbiamo affrontato una legge elettorale iniqua, che oltre allo sbarramento del 3%, ha imposto la raccolta di migliaia di firme in poche settimane, con la penalizzazione di due province, Rieti e Latina, che non hanno raggiunto la cifra spropositata richiesta per presentare la lista.

Abbiamo potuto comunque incontrare in decine e decine di iniziative comitati di lotta, associazioni, movimenti per la costruzione di quella rete che sola può ricostruire una formazione alternativa alle politiche liberiste di centrodestra e centrosinistra.

Ringraziamo, oltre ai tanti e alle tante militanti impegnati in questa difficile campagna elettorale e la nostra candidata alla presidenza Rosa Rinaldi, tutte e tutti coloro che hanno dato fiducia a Unione Popolare e contribuito al suo consolidamento.

A partire da domani Unione Popolare continua la sua strada per la ricostruzione di una rappresentanza dei settori popolari, dei lavoratori e delle lavoratrici, a fianco delle lotte e per radicarsi nei territori.

Unione Popolare si prepara a mettere in campo in questa Regione un’opposizione dura e ostinata al nuovo presidente Francesco Rocca, che si è già dichiarato favorevole all’inceneritore a Roma e ad ulteriori affidamenti della sanità laziale ai privati.

