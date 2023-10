Monterotondo. Polizia in forze sotto le case popolari messe all’asta

Case Popolari di via Salaria 142 a Monterotondo, grande spiegamento di Polizia e Carabinieri per consentire la visita delle case finite all’asta in seguito al fallimento della Pegaso 90.

All’interno dei cortili gli abitanti e i militanti di Asia stanno opponendo resistenza a questa grave ingiustizia.

La polizia vuole sfondare il picchetto costituito da donne anziane e disabili.

Questo per responsabilità del comune di Roma che vuole abbassare a se stesse le famiglie dopo aver pagato per oltre 48 anni ingenti affitti.

In aggiornamento.