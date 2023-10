Roma. “Fight Far Right”, assemblea contro il raduno internazionale delle destre giovanili

Fight Far Right – Fight For Rights

Roma non vi vuole!

Assemblea cittadina contro il raduno internazionale delle giovanili delle destre e delle estreme destre

Appuntamento: giovedì 5 ottobre, ore 17:00 , CSOA Ex Snia (via Prenestina, 173)

Dal raduno di Pontida Matteo Salvini e Marine Le Pen hanno lanciato, per il 13 e 14 ottobre, una due giorni di raduno internazionale delle giovanili dei partiti delle destre e delle estreme destre, compresi i giovani rampanti di Orban e del Likud israeliano.

Criminalizzazione della povertà e militarizzazione dei quartieri popolari, aumento delle spese militari, carovita, negazionismo climatico, stragi nel Mediterraneo e politiche xenofobe e colonialiste, utilizzo dei luoghi del sapere e della formazione in chiave reazionaria e autoritaria, crociate antiabortiste, discriminazioni sessiste e omo/transfobiche, repressione e manganelli: questi sono i valori e le politiche della destra mondiale ed europea che si riunirà a Roma.

Vogliono fare di Roma e del nostro Paese il laboratorio politico e di crescita della marea nera che da anni si insinua in Europa, ospitati e protetti dall’esecutivo Meloni, il governo più reazionario della storia della repubblica italiana. Non lo dobbiamo permettere.

La città ribelle e mai domata combatterà l’estrema destra in ogni sua forma. Non una manifestazione di rito, ma una piazza che metta al centro i tanti percorsi di lotta cittadini, dalle scuole alle università, dal diritto all’abitare alle resistenze sui temi ambientali, dalla liberazione femminile e dalle libere soggettività, dai quartieri popolari e dalle battaglie per la pace e l’autodeterminazione dei popoli. Le lotte per i diritti di tutte e tutti contro i peggiori istinti reazionari, fascisti, razzisti, sessisti, guerrafondai e bigotti.

Invitiamo tutte e tutti a costruire una grande assemblea cittadina giovedì 5 ottobre per dare vita a un percorso antifascista largo e determinato contro il raduno internazionale delle destre. Dimostriamo ancora una volta che Roma non li vuole: combattiamo le destre, (ri)conquistiamo i diritti.

