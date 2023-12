Roma. Bloccato al Gianicolo il tradizione sparo del cannone: “cessate il fuoco su Gaza”

Cessate il fuoco subito!

Bloccato al Gianicolo il tradizionale “sparo del cannone” per esigere il cessate il fuoco immediato su Gaza, per la liberazione dei e delle prigioniere palestinesi detenute in condizioni raccapriccianti nelle carceri israeliane, per la fine delle fucilazioni e rappresaglie nella West Bank.

Da quasi 2 secoli lo sparo del cannone al Gianicolo ha scandito i tempi della Capitale, dal 1959 tutti i giorni ha dato una “sveja” alla città, ma da circa 2 mesi il suo boato ci ricorda l’orrore sonoro del bombardamento che ha ucciso più di 16000 palestinesi a Gaza!

Quindi vogliamo dare un’altra sveglia a Roma e ai suoi abitanti! Blocchiamo quel suono di morte perché vogliamo il blocco incondizionato dei bombardamenti a Gaza e la fine dell’Occupazione della Palestina in corso da più di 75 anni!

Chiediamo a tuttx x abitantx della nostra città aperta di non lasciare da solx chi già da troppi anni vive in condizioni per nulla dignitose, non a causa della povertà, neanche del terrorismo, ma da un’oppressione brutale che esercita le più terribili torture e privazioni della libertà.

Non lasciamo solx x palestinesi!

Da uno dei punti più alti e suggestivi di Roma il nostro sguardo è ampio e lucido ma non riesce a catturare alcuna bellezza!

Non ci eravamo illusi che “la tregua” potesse essere una soluzione perché sono più di 75 anni che la sete coloniale israeliana non concede alcuna pausa!

Chiamiamo a raccolta tutta l’Umanità e la Solidarietà dex Romanx per chiedere di non voltarsi dall’altra parte, ma di essere parte attiva al fianco della popolazione palestinese:

• organizzando e Partecipando a Manifestazioni e Dimostrazioni;

• boicottando e facendo pressione su aziende che si approfittano delle pratiche di apartheid commesse dallo stato israeliano sux palestinesi.

