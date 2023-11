Roma con la Palestina. Azione di denuncia alla Stazione Termini

In occasione della Giornata Internazionale per la Palestina dichiarata dalle Nazioni Unite, decine di attiviste/i solidali con il popolo palestinese hanno dato vita ieri pomeriggio alla Stazione Termini ad una azione di denuncia del genocidio verso i palestinesi.

Per domani, sempre a Roma, sono previste una azione per la campagna di boicottaggio della catena Carrefour in via Casilina e una manifestazione di zona al III Municipio (Piazza Sempione).

30 Novembre 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO