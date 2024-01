Roma. Contestato il presidente dell’Ucei che vuole vietare il corteo per la Palestina

La “democrazia” sionista è censura e repressione!

Ieri, durante un’iniziativa per la giornata della memoria tenutasi nell’aula magna dell’Università di Roma Tre, dove davanti a studenti medi da scuole di tutta Roma si strumentalizzava quella data contro il popolo palestinese, ci è sembrato doveroso contestare le dichiarazioni e la narrazione portata avanti del presidente della Comunità Ebraica di Roma, Victor Fadlun.

Lo stesso che proprio ieri ha definito “una sconfitta per tutti” il corteo contro il genocidio in Palestina indetto per il 27 gennaio, invitando le istituzioni ad impedire la piazza, definendola “marcia antisemita nel Giorno della Memoria“. Evidentemente la democrazia per i sionisti è censura e repressione.

Le affermazioni di Faldun sono la raffigurazione plastica della propaganda sionista, smentita dalla storia e dagli orrori che Israele compie quotidianamente. L’accusa, goffa e ipocrita, di antisemitismo a chiunque si opponga al genocidio ed allo stato di apartheid che Israele pratica verso il popolo palestinese è una vergogna per chi la muove.

Una narrazione che vediamo essere ripresa e fomentata dal governo del nostro paese nonché dalla gran parte della classe politica occidentale, che da decenni finanzia Israele e l’apartheid del popolo palestinese e che ora si appresta a fomentare ulteriormente i venti di guerra e di distruzione, prima con l’approvazione di un altro finanziamento per nuovi armamenti da mandare in Ucraina, ed ora con un operazione militare nel Mar Rosso tutta targata Unione Europea e NATO.

Davanti alle menzogne della propaganda sionista rispondiamo dicendo che il nuovo genocidio è quello in Palestina, e che proprio come fatto dai ribelli del ghetto di Varsavia, che insorsero contro la barbarie nazista, oggi siamo solidali con la legittima e dovuta resistenza del popolo palestinese contro l’oppressore sionista.

Rilanciamo il corteo di sabato 27 che si terrà alle 15.30 a Piazza Vittorio perché

IL NUOVO GENOCIDIO È IN PALESTINA

DAL GHETTO DI VARSAVIA A GAZA:

RESISTENZA FINO ALLA VITTORIA

