Bloccato il Grande Raccordo Anulare dai magazzinieri UPS di Roma

Nella giornata in cui a Roma erano attesi i trattori, sono i lavoratori Ups a tenere in ostaggio il GRA nell’ora di punta per protestare contro l’atteggiamento di Ups che, nella serata di ieri, ha annullato l’incontro odierno in cui avrebbero dovuto comunicare i numeri relativi alle ricollocazioni. L’azienda ha comunicato di aver concordato una proroga sui tempi di demolizione dell’impianto di via Bandinelli, ma si ostina a non voler riconoscere la ricollocazione di tutto il personale, ma soltanto la riorganizzazione delle filiali. Questa mattina i magazzinieri organizzati con Usb, esasperati, hanno bloccato il Grande Raccordo Anulare all’altezza dell’uscita per l’aeroporto di Ciampino.

La lotta prosegue, la Categoria Operaia alza la testa

Tocca uno tocca tutti

Usb schiavi mai

9 Febbraio 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO