Roma. Centinaia di riders in piazza per lo sciopero Glovo e Deliveroo, per salari adeguati e sicurezza sul lavoro

Partecipato presidio a Piazza Annibaliano, a Roma, per la giornata di sciopero dei riders di Glovo e Deliveroo organizzata da USB: oltre cento lavoratori del food delivery hanno raggiunto la piazza mentre, stando ai dati riportati dalle app, le consegne sono bloccate testimoniando la larga adesione allo sciopero.

USB ha indetto questa importante giornata di sciopero e mobilitazione dopo ripetute richieste di incontro alle due aziende, da cui non ha però mai ricevuto risposta: in un periodo storico come quello che stiamo vivendo, con l’inflazione in continua crescita, è sempre più difficile per i riders delle grandi catene riuscire ad arrivare a fine mese. Abbiamo chiesto un adeguamento delle tariffe per consegna al costo della vita sempre più alto, oltre ad un confronto su salute e sicurezza per dei lavoratori la cui vita è costantemente messa a rischio. Al mancato riscontro da parte delle aziende, che hanno ignorato le nostre richieste e lo stato di agitazione indetto venerdì primo marzo, lo sciopero è apparsa l’unica soluzione per far sentire la voce dei riders di Glovo e Deliveroo.

La lotta dei riders di Roma continuerà, lo sciopero odierno è una rappresentazione di forza notevole da parte dei lavoratori che le aziende non potranno permettersi di ignorare.

4 Marzo 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO