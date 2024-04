Roma. Famiglia di sette persone sotto sfratto

E’ in corso di esecuzione lo sfratto di una famiglia in zona Colle del Sole, a Roma. Come consuetudine, oltre a non aver provveduto ad alcuna soluzione alternativa, le istituzioni di prossimità non riescono a incidere quando si tratta di aiutare i più deboli.

Inoltre, in un sistema collaudato e ben oleato, i medici assicurano agibilità a qualsiasi tipo di esecuzione, anche laddove ci siano malati, donne incinte o, come in questo caso, bambini molto piccoli.

Appare chiaro che la retorica delle fragilità, tanto cara ai politici, è solo una cortina di fumo che serve a coprire tutte le colpe di un sistema che favorisce la proprietà a discapito di chi non ce la fa a pagare canoni folli.

Asia-Usb è presente sul posto per dare solidarietà e sostegno alla famiglia, denunciare l’ingiustizia degli sfratti e chiedere misure di urgenza per uscrire dall’emergenza in corso.

Il video della delegata Asia, Maria Vittoria Molinari

