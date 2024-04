Roma. 25 Aprile. Antifascismo è antisionismo. Appuntamento a Porta San Paolo

È con questo approccio che da sei mesi provano a renderci complici della barbarie cui stiamo assistendo in Palestina, dove è in corso un genocidio che conta più di 30 mila morti, oltre che migliaia di feriti e la mancanza di beni di prima necessità. Questo avviene dopo oltre 75 anni di colonizzazione sionista supportata dai governi occidentali, a cui il popolo palestinese ha sempre reagito lottando e resistendo.

Pochi giorni fa è stata approvata la risoluzione ONU per il cessate il fuoco a Gaza, segno che siamo giunti ad un punto che non può essere più ignorato, se già non fosse bastato negli scorsi mesi l’avvio dell’iter presso la Corte Penale Internazionale per imputare Israele del crimine di genocidio. Israele nonostante ciò non da cenno di arrestarsi e si prepara a entrare via terra a Rafah, con il chiaro intento di perpetrare un ulteriore rastrellamento di civili, donne e bambini.

In questi mesi migliaia di persone sono scese in piazza costantemente per lottare a fianco della Palestina. Gli studenti universitari e tanti giovani hanno dato vita a una mobilitazione che sta ottenendo importanti risultati con l’obiettivo di rompere i rapporti accademici delle università con Israele. Sono state messe in campo campagne di boicottaggio delle aziende israeliane e i lavoratori organizzati hanno interrotto il flusso del commercio di armi con scioperi e blocchi.

Da sempre crediamo che la giornata del 25 aprile non debba essere vissuta come un rituale o una ricorrenza, ma deve rappresentare la riattualizzazione dei valori e degli ideali della resistenza partigiana che liberò questo Paese dalla barbarie della guerra e del nazi-fascismo e fu asse portante per segnare nuovi rapporti di forza sul piano politico e sociale per le forze democratiche e per il movimento operaio nel suo complesso.

Dobbiamo impedire che si ripetano le pagine più buie della storia mentre vediamo come le brutalità della guerra tornino a farsi tragica normalità. Dobbiamo schierarci contro il massacro dei popoli e stare a fianco delle nuove forme di resistenza che si oppongono al colonialismo e all’imperialismo. Siamo chiamati a un compito storico per la difesa della democrazia e della pace: essere partigiani contro la guerra e a fianco della Palestina.

Abbiamo sempre rifiutato la memoria condivisa tra fascisti e antifascisti. Essere partigiani significa prendere parte. Così oggi non possiamo accettare una narrazione che non prenda posizione netta e chiara su quanto sta avvenendo in Palestina, rifiutando pretestuose e false sovrapposizioni tra antisionismo e antisemitismo.

La città di Roma a cui è stata riconosciuta la Medaglia d’Oro al Valore Militare per la Resistenza con azioni partigiane e organizzazioni resistenti tra le più importanti d’Europa oggi è chiamata a fare la sua parte. Dobbiamo impedire che la propaganda guerrafondaia dell’occupante che 80 anni fa compiva eccidi e massacri al grido “Achtung Banditen” riviva oggi nella logica di governi che pensano di legittimare lo sterminio di civili sotto la bandiera della guerra al terrorismo.

Ci rivolgiamo all’ANPI, al Comune di Roma affinché nella giornata della liberazione dal nazi-fascismo del 25 Aprile siano al centro delle piazze i valori antifascisti, che oggi significano lotta contro la guerra e il genocidio che sta avvenendo in Palestina e non si tollerino simboli o presenza dell’occupante sionista a partire dalla presenza all’appuntamento cittadino di Porta San Paolo.

Promuovono e aderiscono:

Potere al Popolo

Forum Palestina

Comitato Angelo Baracca

Comitato Palestina nel Cuore

Rete dei Comunisti

Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia -CRED

Unione Sindacale di Base

Partito Comunista Italiano

Contropiano

Donne di Borgata

Cambiare Rotta

Opposizione Studentesca d’Alternativa

Sinistra Anticapitalista

CSOA Macchia Rossa

Osservatorio Repressione

Confederazione Sinistre Italiane

Centro culturale “Al Abrar” Tivoli

Casa del Popolo Roma Sud Est

Coordinamento marcia per la pace Tivoli e Guidonia

Casa del Popolo Quartaccio – Lorenzo Orsetti

JVP SRI LANKA comitato in Italia

Giù le mani dall’Africa

Casa del Popolo Casal Bruciato

Casa del Popolo Ladri di Biciclette

PLAM Piattaforma Progressista Latinoamericana

Comitato pace e non più guerra

Magazzini Popolari Casal Bertone

Patria Socialista

GAMADI

Rete No War Roma

Comitato No Nato

4 Aprile 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO