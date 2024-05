Roma. Volano manganellate contro i giovani in corteo verso gli Stati Generali sulla Natalità

Sono volate anche oggi manganellate della polizia contro i manifestanti, molti di cui giovanissimi, nel corso del corteo convocate dai collettivi Aracne, Zaum, Coordinamento Collettivi Sapienza, studenti delle scuole superiori e realtà trasfemministe.

Il corteo doveva concludersi in Piazza Cavour nelle adiacenze dell’auditorium di Santa Cecilia dove sono in corso gli Stati Generali della Natalità, oggi con la presenza anche del Pontefice.

Il corteo ha provato ad avvicinarsi alla piazza ma è stato bloccato duramente dalla polizia in via Leone IV a ridosso del Vaticano. Una studentessa è rimasta ferita alla testa da una manganellata.“E’ stato caricato il corteo transfemminista che ha provato a portare la propria rabbia all’auditorium”, hanno denunciato i manifestanti.

“Gravissimo a Roma. La polizia carica con violenza il corteo di studenti e studentesse contro gli Stati Generali della Natalità, a cui oggi partecipa Valditara. – accusano dall’Osa, Opposizione Studentesca d’Alternativa, movimento delle scuole romane – L’ipocrisia di questo governo reazionario, che parla di natalità mentre semina morte, oppressione e precarietà, è infame. Ecco il vero volto del Governo Meloni: repressione e manganelli, i veri intolleranti e censuratori siete voi. Noi non ci fermeremo, il 1 giugno saremo in piazza per la manifestazione nazionale contro questo governo, per cacciarlo via”.

Ieri le studentesse e gli studenti avevano suscitato un putiferio da parte del governo e della destra per aver contestato la ministra Roccella al convegno sulla Natalità.

10 Maggio 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO