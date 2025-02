Roma. Raid sionista al Liceo “Manara”

Il liceo Manara di Roma è stato oggetto questa notte di un raid da parte degli ultras sionisti che hanno chiuso con il silicone il cancello, affisso uno striscione e dipinto stelle di Davide sui muri. Sullo striscione affiso è scritto: “Fate gli antifascisti ma avete reso la scuola jude free”.

Non collegato a questo raid, ma indicativo del clima di intimidazione che si respira nella Capitale da parte dei gruppi sionisti, sul famigerato canale Telegram “Israele senza filtri” è apparso un messaggio minaccioso: “Non ci sarà perdono. Solo giustizia. Pagheranno anche i complici di Hamas, quelli bianchi, puliti e carini, col culo al caldo in Occidente che con i loro cortei hanno giustificato tutto questo schifo. Sappiate solo una cosa: non ci siamo ancora levati i guanti”.

Sul raid sionista al Manara pubblichiamo il comunicato dell’organizzazione studentesca OSA:

“Gravissimo al Manara di Roma: nella notte, una squadraccia sionista si è introdotta nel liceo, hanno affisso sopra il graffito “Manara antifa” degli studenti uno striscione contro gli antifascisti della scuola, vandalizzato i muri, e chiuso l’entrata principale con del silicone, tant’è che stamane è stato necessario l’intervento di pompieri e carabinieri per permettere il regolare ingresso a scuola. Usare stelle di David fatte sui muri per rivendicare questa azione squadrista è un’infamia. Tutta la nostra solidarietà agli studenti del Manara.

La “democrazia” sionista è questo. I sionisti romani agiscono da tempo impuniti (al Manara, così come al Virgilio, già si erano presentati per minacciare e intimidire gli studenti dopo azioni di solidarietà al popolo palestinese; e ricordiamo gli scempi visti lo scorso 25 aprile a porta San Paolo, con minacce di stupro e tentativi di aggressione) ma qui si è evidentemente superato un limite. Eccoli i veri estremisti e violenti. Sono un pericolo per tutti, nemici delle scuole e degli studenti, contro cui fare muro.

Siamo pronti a mobilitarci e presidiare i nostri istituti come Partigiani delle scuole contro lo squadrismo sionista. Con questa convinzione rilanciamo la piazza per Valerio Verbano di domani, in cui come studenti saremo con la Rete Antisionista per la Palestina – Roma, perché oggi più che mai Antifascismo è Antisionismo.

Non passeranno!

Opposizione Studentesca d’Alternativa

21 Febbraio 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO