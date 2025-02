Un nuovo raid sionista a Roma, stavolta contro il centro sociale La Strada

Nella zona ovest di Roma continuano i raid dei gruppi sionisti. Dopo il liceo Manara a Monteverde è toccato al centro sociale La Strada a Garbatella.

“Questa notte un gruppo di sionisti ha strappato i manifesti del corteo in ricordo di Valerio Verbano affissi in alcuni punti di Garbatella, vandalizzato gli ingressi del Centro Sociale e rubato la scultura di Handala installata qualche mese fa a Largo delle Sette Chiese in ricordo di Rachel Corrie, insieme a tutta la @rete_romasud” scrive un comunicato diffuso dal Centro sociale.

“Un’azione intimidatoria, probabilmente collegata con quanto successo sempre questa notte al Liceo Manara e che si aggiunge alle numerose altre accadute nella nostra città e in tutta Italia negli ultimi tempi. Denunciamo con forza quanto accaduto ieri sera: queste intimidazioni e violenze sono l’altra faccia della medaglia delle politiche repressive nei confronti del dissenso del governo Meloni”

“Vorrebbero spaventarci e colpire ogni forma di opposizione a questo presente dove destre, guerre e violenza la fanno da padrone, ma non funzionerà. Rilanciamo sull’unione e l’intersezione di tutte le lotte e anche per questo domani saremo in piazza per ricordare Valerio Verbano, alle 17:00 a via Monte Bianco, e anche per questo continueremo a mobilitarci contro il genocidio in Palestina, contro tutte le guerre e contro il DDL 1660. Esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanza al @collettivo_manara e a tutta la comunità scolastica del liceo Manara”.

Sul raid sionista al liceo Manara è venuta fuori una sorta di rivendicazione da parte di una sigla “La Brigata Dario Vitali”. Il problema è tal Dario Vitali risulta essere un commissario dei fasci di combattimento di Livorno del ventennio. Una strana rivendicazione, ma non deve ormai più sorprendere la connessione tra gruppi sionisti e gruppi fascisti. L’antifascismo ebraico è stato seppellito da un pezzo, il fasciosionismo è la dimensione contemporanea.

