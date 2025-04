Roma. Ambasciata del Vietnam celebra i 50 anni dalla vittoria sull’imperialismo a Saigon

Venerdì mattina l’Ambasciata della Repubblica Socialista del Vietnam ha organizzato a porte aperte la cerimonia ufficiale in onore del 50° anniversario della liberazione di Saigon del 30 aprile 1975 e la riunificazione del Paese.

“Il coraggioso esempio lasciato alla storia dal popolo vietnamita ci insegna ancora oggi che l’imperialismo può essere sconfitto, come a Dien Bien Phu nel 1954 o a Khe Sanh nel 1968, anche quando le condizioni sembrano avverse e la resistenza si fa dura e lunga nel tempo”, si legge nella nota diramata dalla Rete dei Comunisti, presente insieme ad altre realtà alla celebrazione.

La cerimonia è stata aperta dalle parole di Van Viet Cuong, colonnello figlio di un generale che ha partecipato alla lotta di liberazione, e dall’Ambasciatore Duong Hai Hung, che ha ricordato il sacrificio del popolo vietnamita nella battaglia contro l’occupante francese prima e statunitense poi.

Ampio spazio è stato poi concesso alla musica e alla tradizione popolare, prima di un rinfresco che ha portato i sapori del Vietnam tra gli ospiti presenti.

“La lotta del popolo vietnamita, guidata da Ho Chi Minh, ha scacciato il colonizzatore occidentale resistendo a torture e massacri indiscriminati, facendo sentire la sua eco anche qui in Europa, dove il movimento antimperialista e pacifista ha dato vita a importantissime manifestazioni di solidarietà”, ricorda ancora la nota, elemento di grande attualità nella tendenza alla guerra imposta dai governi occidentali (si pensi al riarmo voluto dall’Ue) e dal loro complice silenzio rispetto al genocidio in corso in Palestina per mano di Israele.

La fuga “a gambe levate” da Saigon, immortalata dalla celebre foto, ha dimostrato al mondo intero, una volta di più, che l’imperialismo si può sconfiggere ed è su questo esempio che, anche qui nel cuore della cittadella imperialista, si deve continuare nella battaglia per la giustizia sociale e la libertà dallo sfruttamento.

Il 30 aprile la Rete dei Comunisti ha organizzato due momenti importanti di dibattito e confronto su questa ricorrenza, uno a Torino e uno a Roma, dove saranno presenti anche i rappresentanti del governo vietnamita (in fondo, le locandine di convocazione).

Un’occasione per celebrare l’eroico sforzo del popolo vietnamita, confrontarsi con il pensiero e con l’azione della sua guida Ho Chi Minh, e celebrare una data decisiva della storia del movimento comunista, operaio e rivoluzionario del mondo intero.

