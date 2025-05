Case Inps: l’ente di previdenza sociale continua con gli sfratti contro gli inquilini più deboli!

L’esasperazione degli inquilini Inps costretti a subire le politiche di mero profitto dell’Ente pubblico di previdenza sociale, sarà manifestata il 12 Maggio con un presidio presso la sede Inps in via Ciro il Grande 21 a partire dalle ore 11,00.

Dopo svariati incontri durante i quali sono state evidenziate da ASIA-USB forti criticità sul metodo di gestione della dismissione del patrimonio immobiliare, l’istituto di Previdenza sociale ha continuato il proprio operato ignorando lo stato sociale ed economico dell’inquilinato, adottando all’interno del piano di investimento e disinvestimento norme in contrasto con quanto stabilito per legge che hanno fortemente penalizzato gli inquilini i quali, tra il mancato riconoscimento della legge di sanatoria e l’applicazione dell’OMI sulle indennità di occupazione, si sono ritrovati sulle spalle ingenti morosità, originando un numero elevatissimo di citazioni in giudizio con conseguenti condanne, pignoramenti sugli stipendi e sulle pensioni ed infine una miriade di sfratti, tutti fenomeni che si stanno allargando a macchia d’olio in vari quartieri romani.

L’iniziale aspettativa di attivare un confronto costruttivo e risolutivo con un Ente dalle finalità sociali, è stata disattesa sin dai primi momenti di discussione, l’INPS ha rigettato ogni possibilità di rivedere e modificare il piano di investimento e disinvestimento approvato nel 2017, ragione per cui oggi molte famiglie stanno vivendo con estrema incertezza un futuro abitativo.

All’orizzonte di questa drammatica situazione, l’unica speranza per gli inquilini Inps rimane il Piano Casa del Comune di Roma, il quale intende intervenire su parte del patrimonio immobiliare Inps libero, da destinare allo smaltimento della graduatoria Erp, ed occupato per garantire una casa a quelle famiglie che non sono in grado di acquistare: ma senza una sospensione degli sfratti pochissime saranno le famiglie che potranno beneficiare di questo strumento.

A fronte di un’emergenza sociale di cui l’Inps si rende responsabile, ASIA-USB ha chiamato a raccolta gli inquilini Inps per manifestare contro la privazione delle tutele previste, dando vita ad una mobilitazione resistente che passerà per la giornata del 12 maggio con appuntamento alle ore 11,00 sotto la sede nazionale dell’Inps in via Ciro il Grande 21 a Roma.

9 Maggio 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO