Roma. Al Colosseo striscione per l’80° anniversario della Giornata della Vittoria

Oggi celebriamo l’ottantesimo anniversario della vittoria sul nazifascismo, avvenuta in gran parte per merito dei milioni di comunisti e comuniste che hanno combattuto tra le fila dell’Armata Rossa e delle radicate Resistenze, liberando l’Europa dall’occupazione nazista.

Mentre da qualche parte si sventolano le bandiere dell’Unione Europea, la stessa che pianifica un piano di riarmo da 800 miliardi teso alla costruzione dell’esercito europeo e lla riconversione industriale in senso bellico, noi oggi innalziamo la bandiera della vittoria che ha messo fine alla barbarie della guerra nel continente.

Domani scenderemo in piazza in tutta Italia , nonché a Berlino, per ricordare che il 9 maggio non è la “giornata dell’Europa”, ma è la Giornata della Vittoria sul nazifascismo, conquistata con enorme sacrificio dal movimento comunista, operaio e antifascista!

