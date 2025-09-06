Roma. Il sindaco Gualtieri vieta la sala per una assemblea sulla Palestina

Con una decisione vergognosa e incomprensibile, il sindaco di Roma Gualtieri ha vietato l’uso della sala del cinema Aquila (concessione comunale) per l’assemblea convocata dalle associazioni palestinesi il prossimo 14 settembre e che in passato ha ospitato altre assemblee sulla questione palestinese.

Ancora una volta, e con un livello di subalternità decisamente inaccettabile, la giunta Gualtieri si dimostra complice del genocidio e dei sionisti.

La giunta Gualtieri viene da due anni di silenzio e complicità dell’amministrazione con Israele, già palese dopo il 7 ottobre con l’esposizione della bandiera israeliana sul Campidoglio e oggi ancora più evidente di fronte alla gravissima scelta politica di vietare una sala per l’assemblea convocata dai palestinesi o all’indifferenza della giunta rispetto ai rapporti tra Roma Capitale e Israele.

Di fronte a questa censura si deve arretrare di un passo e va ribadita la fine immediata degli accordi e dei rapporti tra la Capitale ed il regime d’occupazione sionista.

Il caso di Roma è la dimostrazione che il Partito Democratico è in linea con il Governo Meloni e i suoi esponenti continuano ad abbassare la testa di fronte al sionismo e a legittimare Israele, come lo fa di fronte all’imperialismo occidentale e alle politiche di genocidio, guerra e riarmo.

“Alle organizzazioni palestinesi va invece tutta la nostra solidarietà, continuando a portare avanti la mobilitazione con forza e determinazione e ribadendo che chi vive e abita la città sarà sempre al fianco del popolo e della resistenza palestinese” scrive Potere al Popolo in una nota.

Rompiamo ogni accordo con Israele, continuiamo a riempire le strade e le piazze per fermare il genocidio, costruiamo l’alternativa autonoma e indipendente contro il Governo, la giunta Gualtieri e le finte opposizioni, per una Palestina veramente libera.

Ci vediamo alla manifestazione in solidarietà alla Global Sumud Flotilla il 7 settembre e in presidio al Campidoglio l’8 e il 12 settembre.

