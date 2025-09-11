Roma. Domenica confermata l’assemblea al cinema Aquila sulla Palestina

Dopo la conferenza stampa di lunedi 8 settembre davanti al Campidoglio, il Comune è stato costretto a fare un passo indietro: l’assemblea si terrà al Cinema Aquila! Questa è una vittoria importante, ma è solo l’inizio.

Per questo, Il 14 settembre dobbiamo essere in tante e tanti: l’intero movimento, organizzazioni, realtà e sindacati sono chiamati a costruire insieme un anno politico unitario, capace di rafforzare la mobilitazione per la Palestina e dare forza al grande corteo nazionale del 4 ottobre.

Il 14 settembre non sarà soltanto un’assemblea, ma l’inizio di un percorso politico che vuole trasformare la solidarietà in organizzazione e la rabbia in lotta.

Il 4 ottobre non sarà un punto di arrivo, ma il primo passo di un anno di mobilitazioni, boicottaggi e resistenza, fino alla liberazione della Palestina.

API – Associazioni dei Palestinesi in Italia; Comunità Palestinese in Italia; GPI – Giovani Palestinesi d’Italia; Movimento Studenti Palestinesi in Italia; UDAP – Unione Democratica Arabo Palestinese

