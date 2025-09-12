Roma. Nuovo attentato sionista al centro sociale “La Strada”

Un ordigno esplosivo è esploso questa mattina di fronte all’ingresso del centro sociale ‘La Strada’, del quartiere Garbatella a Roma. I primi ad arrivare hanno ritrovato tracce di polvere da sparo e resti di un ordigno probabilmente mirato ad aprire la serranda del centro sociale. Sul muro uno striscione con su scritto “Di Battista puttana di Hamas”.

“Questa mattina si è sentito un gran botto, quando siamo venuti abbiamo trovato uno striscione e la serratura della porta divelta. Per terra tracce di polvere da sparo esplosa. Non sono riusciti ad entrare perché la porta ha retto. Nei mesi scorsi abbiamo avuto altri tentativi di sfondamento, non sappiamo chi sia stato ma la matrice sionista ci sembra chiara”, ha raccontato uno degli occupanti del centro sociale. La polizia sul posto sta facendo i rilievi, la matrice ancora non è chiara.

Il centro sociale La Strada, molto attivo nella solidarietà con il popolo palestinese, già in altre due occasioni (a ottobre dello scorso anno e poi a maggio) era stato oggetto di altri attentati.

“Roma sta vivendo un’escalation inquietante. Non solo La Strada: pensiamo, da ultimo, alla contestazione al Fatto Quotidiano al Circo Massimo pochi giorni fa. È un clima d’odio costruito con menzogne, semplificazioni brutali e attribuzioni confuse: si vogliono criminalizzare voci diverse, accomunando persone e movimenti che hanno in comune soltanto la richiesta di fermare il genocidio a Gaza”, dichiarano gli attivisti del Csoa la Strada a Roma Today.

“È ora di dire basta- concludono- Non permetteremo che la guerra e l’odio vengano importati nelle nostre strade. Non lo permetteremo qui, a Garbatella. Le autorità tutte, la politica, i media, gli organismi di rappresentanza delle diverse confessioni hanno la responsabilità di denunciare e fermare questo clima. Prima che questa escalation violenta attecchisca in città e sia davvero troppo tardi. Per questo oggi alle 17 convochiamo un’assemblea pubblica al Csoa La Strada”.

