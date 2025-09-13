Difendiamo il consultorio! Difendiamo Pietralata!

Appuntamento sabato 13 alle ore 16:00 davanti al Consultorio di via di Pietralata 497!

A Pietralata si è verificato un episodio di estrema gravità. Nel mese di agosto, una donna che si era rivolta al consultorio per richiedere un’interruzione di gravidanza ne è uscita profondamente scossa, con pensieri suicidi. Il motivo? Un’operatrice, anziché offrire supporto e ascolto, ha tentato di dissuaderla dalla sua scelta, arrivando persino a suggerire che l’aborto potesse causarle proprio quel tipo di sofferenza psicologica.

Si tratta di un fatto che non possiamo e non vogliamo ignorare. Questo ci spinge non solo a difendere il ruolo dei consultori – strutture nate per essere accessibili, gratuite, laiche e per questo fondamentali e necessarie in tutti i quartieri – ma anche a mobilitarci per proteggere il nostro territorio. A pochi giorni dall’anniversario della legge 194, che sancisce il diritto all’aborto libero, sicuro e gratuito, è fondamentale riaffermare questi principi.

A Pietralata, come in tante periferie romane, siamo esauste ed esausti di vedere i servizi dedicati alla salute e alla prevenzione delle donne sotto attacco. Siamo stanche di chi si oppone alle nostre decisioni, di chi giudica, ostacola o limita l’accesso alla sanità pubblica e ai consultori. Allo stesso modo, non possiamo più accettare sfratti senza alternative dignitose, il degrado delle case popolari, la precarietà lavorativa e le discriminazioni. Non tolleriamo la mancanza di asili, l’assenza di luoghi pubblici di socialità e crescita, scuole in condizioni critiche e prive di una vera educazione sessuale e affettiva. E siamo stanche di subire violenze, abusi e molestie senza ricevere strumenti adeguati per prevenirli o affrontarli.

Abbiamo discusso nella assemblea mensile nel consultorio del quartiere, per decidere insieme come rispondere. Abbiamo manifestato davanti alla struttura per difenderla e affermare con forza che non faremo nessun passo indietro. Adesso tocca a noi: per Pietralata, per ogni quartiere, per le donne e per tutte le persone che li vivono. Vogliamo di più!

Per tutto ciò sabato 13 alle ore 16:00 dal consultorio in via di Pietralata 497 partiremo per una passeggiata nel quartiere per tornare alla fine nuovamente al consultorio!

PORTATE CON VOI QUALCOSA PER FARE RUMORE!

Queste le tappe previste:

⁃ Via di Pietralata 497 (davanti al consultorio)

⁃ Via Pomona

⁃ Via Marica

⁃ Via Silvano

⁃ Via del Peperino

⁃ Via Matteo Tondi

⁃ Piazza Francesco Sacco

⁃ Via Giuseppe Stefanini

⁃ Via Michelotti

⁃ Via di Pietralata

