Parte il Media Point sulla Global Sumud Flotilla di Radio Città Aperta e Circolo GAP!

Parte il MEDIA POINT sulla missione della Global Sumud Flotilla in collaborazione tra Radio Città Aperta e il Circolo GAP!
Tutti i giorni, a partire da mercoledì 17 settembre, dalle ore 18:00 in via dei Sabelli 23 (Roma) presso il Circolo GAP, informazioni e notizie sulla spedizione, collegamenti dal mare e dal Medio Oriente, con ospiti quotidiani.
Per domande, contributi o messaggi di sostegno, puoi partecipare live al Circolo GAP o seguirci in diretta sulle pagine social della Radio e del Circolo.
Sul maxischermo, terremo fisso il tracker della navigazione delle barche impegnate nella spedizione.
Aggiornamenti quotidiani sulle pagine social verranno pubblicati su ospiti, collegamenti e orari della diretta, informati e sostieni insieme a noi la missione della Global Sumud Flotilla, per la libertà della Palestina e del suo popolo!
- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANOUltima modifica: stampa