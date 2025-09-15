Parte il Media Point sulla Global Sumud Flotilla di Radio Città Aperta e Circolo GAP!

Parte il MEDIA POINT sulla missione della Global Sumud Flotilla in collaborazione tra Radio Città Aperta e il Circolo GAP!

Tutti i giorni, a partire da mercoledì 17 settembre, dalle ore 18:00 in via dei Sabelli 23 (Roma) presso il Circolo GAP, informazioni e notizie sulla spedizione, collegamenti dal mare e dal Medio Oriente, con ospiti quotidiani.

Per domande, contributi o messaggi di sostegno, puoi partecipare live al Circolo GAP o seguirci in diretta sulle pagine social della Radio e del Circolo.

Sul maxischermo, terremo fisso il tracker della navigazione delle barche impegnate nella spedizione.

Aggiornamenti quotidiani sulle pagine social verranno pubblicati su ospiti, collegamenti e orari della diretta, informati e sostieni insieme a noi la missione della Global Sumud Flotilla, per la libertà della Palestina e del suo popolo!

15 Settembre 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO