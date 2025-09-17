Roma. La giunta Gualtieri è complice di Israele, terrorista e genocida

Il Campidoglio boccia la mozione in solidarietà al popolo palestinese.

Noi bocciamo il PD, tutta la giunta Gualtieri e la loro politica complice di Israele terrorista e genocida.

Il PD capitolino prima si astiene senza alcuna remora nella votazione per la mozione che chiedeva di esporre la bandiera palestinese al Campidoglio, poi fa persino di peggio e dichiara che le istituzioni devono “vigilare sulla nuova invasione dell’esercito israeliano su Gaza City” (Baglio, PD). Parole imbarazzanti dopo più di 76 anni di colonialismo e genocidio.

Riteniamo vergognosa questa ennesima espressione di sostanziale sostegno a Israele. Il Pd parla di diritto umanitario della popolazione civile, mentre non riesce ancora a dire in modo chiaro e netto che stiamo assistendo ad un genocidio durante il quale oltre 200mila persone hanno perso la vita. Ma non ci sorprende, anzi si tratta di un atteggiamento del tutto coerente da parte di chi ha sempre teso la mano a Israele continuando a sostenere questo stato genocida e terrorista.

Le uniche azioni concrete per sostenere la legittima lotta e resistenza palestinese senza compromessi sono quelle che impegnano il comune di Roma a recidere ogni tipo di relazione, accordo e collaborazione con Israele o aziende complici del genocidio. Tra questi l’accordo tra Acea e Mekorot, ma anche la problematica presenza di farmaci Teva nelle farmacie comunali. Senza queste azioni, le parole non servono.

Ma il PD, mostrandosi timido persino davanti ad un semplice gesto simbolico, riafferma tutta la propria complicità con lo stato sionista di Israele, in continuità con le politiche portate avanti nei governi passati. Rincara oggi la dose con il sostegno alla guerra in Ucraina e al piano di riarmo europeo. Così Partito Democratico e chiunque lo sostenga e ci crei alleanze a livello cittadino e nazionale ci dimostra non c’è alcuna differenza tra loro e il governo Meloni: tutti uniti nel supporto a guerre e genocidio.

Dopo l’importante manifestazione al Campidoglio di sabato scorso per denunciare proprio questa complicità, venerdì 19 settembre alle ore 18:00 saremo a Piazza della Rotonda per ribadire che Israele è un pericolo per l’umanità e che oggi più che mai bisogna interrompere ogni tipo di accordo con questo stato terrorista.

Saremo poi con l’Unione Sindacale di Base e con tutte le lavoratrici e i lavoratori che sciopereranno lunedì 22 settembre. Se il genocidio continua, se toccano la Global Sumud Flotilla, fermiamo la città!

