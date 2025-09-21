Roma. Sciopero generale del 22. Pre-concentramenti in tutta la città

Lunedi 22 settembre, la mobilitazione centrale nella Capitale per lo sciopero generale – con appuntamento alle ore 11.00 in piazza dei Cinquecento davanti la Stazione termini – verrà preceduta da numerosi pre-concentramenti di studenti, attivisti, lavoratori un po’ in tutta la città.
Alle ore 9 alla Piramide si sono date appuntamento le scuole e le realtà di Roma Sud, sempre alle 9.00 preconcentramento al Colosseo per le scuole del centro; alle ore 9 alla metro Pietralata per le Donne de borgata; alle ore 9 30 a Largo Preneste per le scuole di Roma Est; alle ore 9,30 in piazza Sempione per il comitato Palestina in Terzo; sempre alle 9 30 pre-concentramento universitario in piazza Aldo Moro alla Sapienza; alle 9 30 le realtà di San Lorenzo si vedono in Piazza Immacolata; alle ore 10 30 in Piazza Indipendenza c’è il pre-concentramento del movimento di lotta per la casa, in mobilitazione anche contro i preannunciati sgomberi in città..
Tutti quanti si ritroveranno poi alle 11.00 in piazza dei Cinquecento per l’appuntamento centrale.
