Roma. Ancora provocazioni sioniste a Monteverde

Dopo l’aggressione agli studenti e agli insegnanti del liceo Caravillani, avvenutala la mattina del 2 ottobre, quella stessa sera gli squadristi sionisti, probabilmente certi dell’impunità e di coperture ad alto livello, si sono macchiati di un’altra aggressione, ai danni del nostro compagno Andrea, medico attivo con i Sanitari per Gaza, attivista del Circolo ANPI Trullo-Magliana e militante del Partito della Rifondazione Comunista.

Con altri medici e operatori sanitari Andrea aveva partecipato ad una iniziativa di solidarietà con il popolo palestinese all’ospedale Spallanzani e tornava a casa con la bandiera della Palestina, quando è stato aggredito da tre squadristi sionisti che gli hanno procurato ferite sul viso tali da necessitare di un breve ricovero ospedaliero.

Fortunatamente oggi Andrea sta bene, ma cosa dobbiamo attendere per veder per veder punito lo squadrismo sionista? O punire gli squadristi sionisti può essere tacciato di “antisemitismo”.

* Palestra Popolare ex Baccelli

