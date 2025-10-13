Solidarietà dell’OSA alle nuove occupazioni studentesche a Roma

Come OSA esprimiamo la nostra massima solidarietà e supporto agli studenti del Liceo I. Newton che stamattina hanno occupato la loro scuola!

Continuano a sventolare le bandiere palestinesi dalle scuole, continuano a sventolare perché quanto detto nelle mobilitazioni del 4 ottobre, negli scioperi generali e negli ultimi anni di mobilitazione non era uno slogan ma una promessa di lotta: non ci fermeremo fino a che la Palestina sarà libera!

La pace in Palestina ci sarà solo con la fine dell’occupazione sionista e nessun cessate il fuoco fermerà la lotta di solidarietà al popolo ed alla resistenza palestinese e contro lo stato terrorista di Israele!

Giorgia Meloni, complice diretta del genocidio, e responsabile ultima della repressione verso i solidali e gli studenti in lotta deve dimettersi insieme a tutto il suo governo!

***

Questa mattina gli studenti hanno occupato il liceo Visconti. La risposta della scuola arriva dopo il grande sciopero e le incredibili mobilitazioni delle scorse settimane.

Blocchiamo tutto anche nelle scuole. Al fianco delle resistenza palestinese.

Gli studenti diffidano Meloni e Valditara, e chiedono al governo di rompere gli accordi con lo Stato di Israele.

Non un soldo deve andare alla guerra, c’è bisogno di fondi per l’istruzione!

Contro il ddl 1627, che vuole rendere criminale l’antisionismo, mettendolo sullo stesso piano dell’antisemitismo, non faremo un passo indietro!

