Assessore ai rifiuti del Lazio e consigliere Fd’I indagati per corruzione! Costruiamo l’alternativa!

L’assessore di Fratelli d’Italia Tiero è ritenuto dalla procura di Latina costruttore di un ampio sistema corruttivo per il quale è stato richiesto l’arresto dell’assessore ai rifiuti F. Ghera, il quale ha richiesto un incontro con l’imprenditore titolare della Refecta srl per stipulare un contratto con il Comune di Latina per la gestione dei rifiuti.

Inoltre, Tiero, che presiede la commissione regionale per lo Sviluppo economico, avrebbe messo le proprie funzioni al servizio degli interessi e degli obiettivi economici di diversi imprenditori, ottenendo in cambio assunzioni per persone a lui vicine, capaci di garantirgli consensi elettorali, nuove adesioni a Fratelli d’Italia e contributi in denaro.

Le indagini in corso ci dimostrano ancora una volta che la Regione di Rocca è totalmente asservita agli interessi dei privati e che Fratelli d’Italia è un partito profondamente corrotto: non ci dimentichiamo che al governo c’è ancora Santanché indagata e coinvolta in diversi processi tra cui in alcuni è stata rinviata a giudizio.

Da tempo denunciamo come, soprattutto nell’ambito della gestione dei rifiuti a Roma, né la regione, né il comune si occupano della città e di chi la abita, non si occupano della salute dei cittadini e della salubrità dei nostri territori, ma sempre e soltanto dei propri interessi economici e politici.

Questa è la vergognosa condotta di chi ci governa, da Milano a Roma, in amministrazioni di destra tanto quanto di centrosinistra, di chi ci impone un modello di città che è quella degli speculatori e degli affaristi. Questo modello di gestione, che abbiamo chiamato “modello Giubileo”, sfrutta persone e territori, cementifica, distrugge aree verdi, abbandona le periferie e chi le abita, tagliando sulle spese sociali e sui servizi.

Dopo le grandi manifestazioni che hanno chiesto a gran voce le dimissioni di questo governo, continuiamo a organizzarci per creare una vera alternativa, autonoma e indipendente dal basso: questa classe politica non ci rappresenta!

13 Ottobre 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO