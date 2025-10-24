Roma. Lettere della Sapienza blocca gli accordi con Israele

LETTERE BLOCCA GLI ACCORDI CON ISRAELE: LA MOZIONE É PASSATA, ORA IN TUTTE LE FACOLTÀ!

Dopo mesi di lavoro di studenti e docenti per costruire la mozione presentata dal Comitato Lettere per la Palestina ieri in Assemblea di Facoltà, finalmente Lettere e Filosofia interrompe gli accordi di collaborazione con Israele!

Nonostante i tanti pareri contrari espressi dai docenti la facoltà ha preso posizione contro il genocidio e si impegnerà a costruire e incrementare i rapporti con le istituzioni e gli accademici palestinesi.

Questo non è altro che la dimostrazione che studenti e docenti uniti con le assemblee e le mobilitazioni possono interrompere la complicità con lo stato terrorista di Israele e anche che la rappresentanza deve continuare ad essere megafono delle nostre lotte.

Quello di Lettere e Filosofia, dopo la vittoria in dipartimento di Matematica é un passo fondamentale, ora tutti i dipartimenti e facoltà devono fare lo stesso: BLOCCHIAMO I RAPPORTI CON ISRAELE!

DA LETTERE A TUTTE LE FACOLTÀ, SIAMO TUTTI ANTISIONISTI!

