Roma può scegliere di non essere complice di Israele

E’ nata la rete “Roma sa da che parte stare”, aperta a tutte le realtà che vogliono concretamente appoggiare la lotta di liberazione del popolo palestinese, che promuove una raccolta firme per una Delibera di Iniziativa Popolare volta a interrompere ogni rapporto tra Roma Capitale e lo Stato di Israele.
La proposta nasce dalla forte denuncia popolare del genocidio del popolo palestinese che colpisce da anni in forme diverse a Gaza, in Cisgiordania e a Gerusalemme Est, tra bombardamenti, occupazione militare, fame, sete, violenze sistematiche contro la popolazione civile, apartheid.
Di fronte al silenzio delle istituzioni nazionali e locali, si chiede al Comune di Roma di cessare tutti quei rapporti economici complici dell’economia coloniale israeliana, come quelli che coinvolgono FARMACAP con l’azienda farmaceutica israeliana TEVA e ACEA con l’azienda statale israeliana MEKOROT nei servizi idrici.
La Delibera di Iniziativa Popolare, prevista dallo Statuto capitolino, mira a portare la questione al voto dell’Assemblea Capitolina, chiamando tutte le forze politiche ad assumersi una responsabilità pubblica davanti alla città.
- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANOUltima modifica: stampa