Roma. Un poliziotto inquilino sfrattato dai colleghi. L’Enpaia continua a mettere gente in mezzo ad una strada

Questa mattina nel quartiere romano di Grotta Perfetta, l’Enpaia ha fatto eseguire lo sfratto per finita locazione in via Primo Carnera di un inquilino appartenente alle forze dell’ordine. I suoi colleghi sono arrivati in forze all’alba.

E questo nonostante che gli alloggi siano nel piano di zona e nonostante che Roma Capitale abbia fatto uscire un bando per l’acquisto degli alloggi abitati da inquilini sotto sfratto. Un ulteriore schiaffo all’emergenza abitativa in cui vivono tante famiglie. Per questo agente di polizia non vale lo scudo protettivo, che invece viene garantito a chi specula sulla casa e non rispetta la legge che prevede per le case di via P. Carnera l’affitto sociale visto che gli alloggi sono nel piano di zona di edilizia pubblica.

L’inquilino di turno, in questo caso appartenente alle Forze dell’Ordine, ha continuato a pagare regolarmente per circa 15 anni: indennità di occupazione (affitto), maggiorazione del 20% per “mancato rinnovo”, oneri accessori, conguaglio di fine anno, annuale adeguamento ISTAT, addirittura: spese di registrazione rinnovo di contratto! Ma è stato un “ rinnovo che non c’è! ”

Gli inquilini superstiti, ormai quasi tutti anziani, dopo circa quarant’anni di onorato inquilinato – stanchi, dalla salute incerta, quando non gravemente invalidi – nel tempo hanno reiteratamente tentato la strada di una qualche soluzione transattiva ma la Fondazione – addirittura dopo una Delibera che sembrava aprire ad una imminente dismissione – ha preferito altre e più remunerative operazioni finanziarie.

Il Dipartimento delle Politiche Abitative del Comune di Roma nel piano casa approvato nel 2023 prevedeva l’acquisto degli alloggi degli enti previdenziali abitati da inquilini sotto sfratto; l’Enpaia aveva annunciato con una nota che avrebbe partecipato al Bando ERS offrendo gli alloggi. Ma alla scadenza del bando non ha presentato nessuna proposta. Per tutta risposta ha ricominciato con le esecuzioni degli sfratti.

