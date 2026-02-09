Nuovo raid fascista al Righi di Roma. Fuori i fascisti dalle scuole!

NUOVO RAID FASCISTA AL RIGHI, SCUOLA VANDALIZZATA E RESA INAGIBILE.

Questa mattina, 9 febbraio, al liceo Righi studenti, professori e collaboratori hanno ritrovato la sede succursale del liceo vandalizzata e resa inagibile per lo svolgimento delle lezioni. Azione rivendicata con svastiche e scritte quali “Il Righi è fascista”.

È molto chiaro chi sta dietro a questo ennesimo attacco è molto chiaro, come dimostrano le scritte fasciste comparse sempre questa mattina sotto entrambe le sedi, parliamo dei fascisti che schedano i prof e che attaccano le scuole sfruttando il revisionismo sulle foibe, gli stessi che hanno attaccato l’occupazione dello stesso istituto lo scorso novembre, legittimati dal governo Meloni che sta bersagliando questa scuola contro le lotte degli studenti.

Fuori i fascisti dalle scuole!

