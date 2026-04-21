Roma. Stop ai rapporti tra Comune e Israele. Conferenza stampa e Manifestazione-spettacolo

E’ arrivata alla fine la raccolta di firme promossa da “Roma sa da che parte stare” per la delibera di iniziativa popolare, rivolta al consiglio comunale di Roma per l’interruzione dei rapporti con Israele.

Verranno consegnate al Comune ben 16.000 firme, oltre il triplo delle firme necessarie. Roma e’ chiamata a scegliere da che parte stare: la giunta ascolterà le sue cittadine ed i suoi cittadini?

La campagna è stata un successo, questa è la Delibera di Iniziativa Popolare che ha raccolto di gran lunga più firme da quanto è in vigore questo istituto. Anche in altre città come Milano e Torino sono partite campagne analoghe a quella di Roma e il meccanismo può estendersi anche ad altre città e aree metropolitane chiedendo l’interruzione di ogni rapporto con istituzioni e aziende israeliane.

Il 22 aprile verranno consegnate le firme al Segretariato del Comune di Roma Capitale e venerdi 24 ci sarà la conferenza stampa in Campidoglio alle ore 12.00.

La campagna quindi ufficialmente si chiuderà ma resterà ancora un gran lavoro da fare per garantire che la delibera venga discussa dall’assemblea capitolina.

Per festeggiare i 3 mesi di lavoro intensissimo ma gratificante ci si vedrà Domenica 26 aprile con una manifestazione-spettacolo al circolo Arci “Concetto Marchesi”, via del Frantoio 9/C, a partire dalle ore 17.30.

Si terrà un’assemblea/dibattito e a seguire cena e concerto con Titubanda, Musicanti di Brama, Luca e Tempesta di Assalti Frontali, Konspirators, e tanti altri artisti.

21 Aprile 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO