Roma. Vandalismo sionista all’università Roma Tre

La zona è sempre quella: Marconi e dintorni (Ostiense, Monteverde) ed anche lo stile sembra non volersi smentire. Le incursioni e le aggressioni dei gruppi sionisti romani si ripetono sistematicamente nel quadrante ovest della città.

Questa volta è toccato all’aula occupata degli studenti dell’università di Roma Tre, tra Marconi e Ostiense, che è stata vandalizzata e imbrattata con simboli e scritte filo-israeliane.

Un gesto di intimidazione, come gli altri, ma forse anche di frustrazione per come sono andate le cose il 25 Aprile, dove è ormai diffusa la coscienza che la narrazione sionista sul genocidio contro i palestinesi non trova più spazio nelle manifestazioni che celebrano la Liberazione o nelle università italiane.

In questi due anni c’erano state le aggressioni agli studenti del Caravillani, ad un medico dei Sanitari per Gaza, e poi vandalismo e attentati al centro sociale La Strada. Tutti nella stessa zona, e forse gli investigatori, volendo o “potendo”, potrebbero concentrare qui le indagini su questi fatti criminosi che continuano a ripetersi.

Gli studenti di Roma Tre hanno convocato per domani un presidio di denuncia contro la vandalizzazione dell’aula.

Qui di seguito il comunicato degli studenti e studentesse di Cambiare Rotta di Roma Tre:

“Vandalizzata l’aula autogestita degli studenti nel Dipartimento di Studi Umanistici di Roma Tre: lo squadrismo dei nazi-sionisti non conosce limiti, e dopo essere stato estromesso dalle piazze della resistenza il 25 aprile torna all’attacco.

Tutti i manifesti sono stati rimossi, le pareti imbrattate con richiami a Israele e la bandiera Palestinese strappata dal muro e sequestrata. Un tentativo di intimidire chi nelle università si organizza e fa valere le ragioni dell’antisionismo contro la complicità degli atenei e del nostro governo nel genocidio in Palestina.

Mentre i terroristi israeliani continuano a uccidere e bombardare in tutto il Medio Oriente, da Gaza al Libano, dalla Siria all’Iraq, la “quinta colonna” sionista a Roma attacca militanti antifascisti, spazi sociali e ora torna nelle aule universitarie sentendosi impunita.

Non passeranno! Chiamiamo studenti e studentesse, la comunità di Roma Tre e tutti gli antisionisti della città alla mobilitazione urgente. Costruiamo un muro antifascista e antisionista in ogni aula, dipartimento e università”.

Martedi dalle h.11:00 riqualificazione dell’aula, mercoledi ore 17.00 presidio all’università, Studi Umanistici, via Ostiense 234.

27 Aprile 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO