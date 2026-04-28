Roma. In corso lo sgombero del L38 Squat al Laurentino. Resistenza sui tetti

E’ in corso dalle prime ore di questa mattina lo sgombero di L38 Squat, uno spazio sociale occupato da 35 anni in via Giuliotti, nel quartiere popolare Laurentino 38 di Roma.

Decine di blindati della polizia in tenuta anti-sommossa si sono presentati all’alba insieme agli operai di Ater, l’azienda per l’edilizia residenziale pubblica capitolina, per sgomberare, demolire e chiudere lo spazio sociale e anche abitativo, per fare spazio a una nuova speculazione, quello del “Sesto Ponte”, con cui Ater intende mette a profitto i locali di proprietà della Regione Lazio.

“Il quartiere è pieno di case Ater devastate, case vuote, case che hanno bisogno di manutenzione, case che hanno preso fuoco o sono scoppiate, persone e animali che sono morti, perché senza termosifoni: è Ater che toglie le case e la vita perché non fa i lavori, perché non ripara i propri danni” denunciano gli occupanti del L38 Squat.

Contro lo sgombero, una quindicina di occupanti sta resistendo sul tetto dello stabile, mentre davanti all’edificio si è formato un presidio solidale. Per le 16 di oggi pomeriggio, martedì 28 aprile, è stato lanciato un appuntamento di piazza in quartiere, con ritrovo nella stessa via Giuliotti.

28 Aprile 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO