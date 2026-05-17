Roma. Manifestazione ricorda la Nakba palestinese e sostiene la Flottilla

Sabato pomeriggio a Roma un corteo è partito da Piazza Gaza (Stazione Termini) ed ha sfilato fino a Piazza Vittorio per ricordare la Nakba palestinese – la pulizia etnica del 1948 – e per sostenere l’azione della Global Sumud Flotilla che proprio in queste ore sta cercando di raggiungere Gaza forzando il blocco navale israeliano.

Roma ha ribadito ancora una volta che sa da che parte stare: con il popolo palestinese, contro il genocidio e il terrorismo di stato israeliano.

(le foto sono di Patrizia Cortellessa)

17 Maggio 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO