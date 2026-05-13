Roma. Due giorni in Campidoglio per rompere i rapporti con Israele

Raddoppia la mobilitazione in Campidoglio a sostegno della Delibera di Iniziativa Popolare che chiede a Roma Capitale di interrompere ogni rapporto con Israele.

Giovedi 14 maggio appuntamento alle ore 15.00 e venerdi 15 maggio – giorno che ricorda la Nakba palestinese – appuntamento dalle ore 10.00.

E poi appuntamento per sabato 16 maggio alle 15.00 in piazza Gaza (ex Piazza dei Cinquecento) per il corteo a sostegno del popolo palestinese e della Flotilla che il 14 riparte dalla Turchia per andare a rompere il blocco navale israeliano a Gaza. Per la giornata di lunedi 16 maggio l’Usb ha convocato lo sciopero generale anche a sostegno della Flotilla.

Dopo aver raccolto 17mila firme nella città – più del triplo di quanto ne fossero necessarie – deve ora crescere la pressione affinché la Delibera venga discussa in Consiglio Comunale.

Roma sa da che parte stare invita a partecipare alle iniziative e chiede alle altre città di riprodurre il modello di delibera che chiede l’interruzione dei rapporti con ogni istituzione o azienda israeliana.

13 Maggio 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO