Roma Si-Cura, non si svende. Manifestazione in Campidoglio

Le Realtà Indisponibili Organizzate sui Territori insieme con tantissime realtà sociali e politiche della città, sono tornate in Campidoglio per consegnare la Delibera di indirizzo popolare proposta dopo il riuscitissimo consiglio comunale capitolino popolare due settimane fa.

La mobilitazione continua: continueremo ad opporci a questo modello di città interamente asservito agli interessi delle multinazionali e degli speculatori, rivendicando un modello di città pubblica.

Allo stesso tempo crediamo sia necessario costruire una ROMA SI-CURA dove la nostra sicurezza sono servizi pubblici efficienti, con un diritto all’abitare e al lavoro realmente garantiti, con la vera partecipazione popolare.

Proprio per questo nei prossimi mesi ci impegneremo a costruire dei consigli municipali aperti, proprio in quei quartieri popolari che vivono quotidianamente gli effetti disastrosi di questa gestione della città.

7 Giugno 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO