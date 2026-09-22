Roma. Mobilitazione contro il Forum Euromediterraneo dell’Acqua

Tra il 29 settembre e il 2 ottobre 2026, a Roma, presso la Nuvola all’Eur, si terrà un summit internazionale che avrà al centro proprio la risorsa idrica, il Forum Euro Mediterraneo dell’Acqua – OneWater.

Sarà il primo evento di questa natura dopo il referendum del 2011 sull’acqua pubblica (tradito in modo bipartisan da tutte le forze politiche), in un Paese che si autodefinisce come “superpotenza dell’acqua in Europa” e cuore mediterraneo del Piano Europeo di resilienza idrica, mentre la devastazione climatica, la siccità, l’insicurezza idrogeologica sono sotto gli occhi (e nelle bollette) di tutte e tutti.

I protagonisti del forum saranno innanzitutto i soggetti istituzionali, i grandi gruppi finanziari e le multiutility partecipate, tra cui la principale protagonista nazionale per la finanziarizzazione della risorsa idrica, ACEA.

Quest’ultima è presente sia nel Lazio sia in Puglia, Basilicata e Sicilia e, come socio privato, anche in altre regioni italiane del Nord e in alcuni Paesi dell’America Latina, dove presta il fianco a multinazionali che hanno assetato regioni intere, come la Suez e la francese Veolia. Saranno poi presenti grandi aziende, industrie, banche, assicurazioni e multiutility dell’intera area euromediterranea, coinvolgendo i Balcani, la penisola arabica, Israele e l’Africa subsahariana.

Coloro che discuteranno eventuali soluzioni alle crisi contemporanee sono dunque gli stessi che assetano intere aree del mondo provocando guerre e carestie, che traggono profitti di miliardi di euro sulle perdite dei sistemi acquedottistici (in media un 42% totale), che privatizzano e consumano suolo, e che stringono accordi con soggetti complici di azioni genocidarie in giro per il mondo, come nel caso degli accordi commerciali che intercorrono tra la partecipata del Comune di Roma ACEA e la multinazionale israeliana Mekorot, parte attiva nel genocidio del popolo palestinese tramite il furto d’acqua nei territori occupati.

Per tutte queste ragioni, il 29 settembre intendiamo contestare il Forum OneWater, rimettendo al centro la vera partecipazione democratica e l’urgenza di mettere in sicurezza la nostra salute e quella dei territori che abitiamo. Contro le politiche ecocide e devastanti dal punto di vista idrogeologico e dell’accesso ai beni collettivi, contro la Finanza Blu mobilitiamoci!

Il concentramento è alle ore 16:00 alla fermata della Metro Euro Fermi.

La mobilitazione è stata convocata per ora da: Balia dal Collare (Rieti), Ecoresistenze, Forum Italiano dei movimenti per l’acqua, F.A.P.A (Forum Alternativo e Popolare per l’Acqua), Movimento per il Diritto all’Abitare Roma, Potere al Popolo, Comitati contro l’Inceneritore Albano e Santa Palomba, Roma sa da che parte stare, Arci Roma, Comitato “Noi non ce la beviamo” (Viterbo), Segreteria regionale Lazio di Rifondazione Comunista, USB ACEA, ASIA USB, A.Ba.Co., Cambiare Rotta, O.S.A (Opposizione Studentesca d’Alternativa), Comitato Palestina del III Municipio….

22 Settembre 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO