Montecitorio. Blitz di docenti e studenti contro il “ddl razzismo”

Blitz di USB Scuola a Montecitorio con gli studenti di OSA e Cambiare Rotta per dire no alla scuola razzista di Valditara e Meloni.
Tetto agli alunni stranieri per classe, bambine e bambine deportate da una scuola ad un’altra in caso di raggiungimento del limite, corsi di Italiano obbligatori come condizione per iscriversi a scuola, multe pesantissime alle famiglie per chi indossa il burqa e niqab.
Un decreto spot, per lo più inapplicabile, ma che piega la scuola a logiche di esclusione, determinando un vero apartheid, con dirigenti scolastici e uffici periferici del MiM costretti a diventare burocrati di un sistema concentrazionale in cui si seleziona, si punisce e si sposta coattivamente.
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