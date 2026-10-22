Roma. Interrompere i rapporti tra il Comune e Israele. Manifestazione in Campidoglio

Il tempo è scaduto e la giunta capitolina non ha discusso la proposta di delibera di iniziativa popolare che con il comitato Roma sa da che parte stare abbiamo presentato sei mesi fa.

Circa 16.000 persone hanno firmato affinché Roma capitale si assuma responsabilità politiche e morali interrompendo i rapporti con uno Stato canaglia che continua indisturbato il suo genocidio a Gaza, la pulizia etnica in Cisgiordania e a Gerusalemme est occupata, a ridurre il sud del Libano in macerie, a sferrare attacchi e continue occupazioni di terra in Siria e insufflando gli Stati Uniti affinché riprendano la guerra illegale contro l’Iran.

Per richiamare il sindaco e la sua Giunta alle loro responsabilità la rete “Roma sa da che parte stare” ha organizzato per oggi una manifestazione in Piazza del Campidoglio dalle ore 11:00.

22 Ottobre 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO