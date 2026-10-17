Potere al Popolo solidale con l’Anpi dopo l’attacco della comunità ebraica. Roma rompa con Israele

Riportiamo il comunicato stampa di Potere al Popolo – Roma sulle vicende che hanno riguardato l’Anpi in occasione della cerimonia per il rastrellamento del ghetto della capitale, nel 1943.

*****

Potere al Popolo esprime solidarietà all’Anpi Roma per l’attacco che ieri ha subito durante la cerimonia per l’anniversario del rastrellamento degli ebrei, compiuto dai nazifascisti nel 1943. Il presidente della comunità ebraica giustifica l’accaduto con “la condiscendenza dell’Anpi nei confronti delle piazze pro-Pal”.

Dunque, rivolto ancora una volta a tutte e tutti coloro che negli anni si sono schierati al fianco della Palestina e contro lo stato sionista di Israele. Questo è l’ennesimo attacco sionista a cui assistiamo in città, nella totale impunità e legittimità anche sul piano istituzionale.

Un meccanismo che si esprime, tra l’altro, con il vergognoso DDL antisemitismo, che di fatto vuole mettere a tacere chi in questi anni ha sostenuto la Palestina. La Giunta ha, inoltre, regalato alla comunità ebraica – tramite assegnazione diretta – l’ex convento di Sant’Ambrogio per aprire una scuola privata che prevede l’investimento da parte di soggetti che hanno dichiarato apertamente sostegno all’esercito israeliano e ai suoi crimini.

Nella stessa giornata di ieri 400.000 studenti in tutta Italia hanno protestato per le condizioni indecenti della scuola pubblica. Dichiarano gli attivisti: “Gualtieri prenda immediatamente posizione sui fatti di ieri e faccia discutere la delibera popolare che più di 16.000 abitanti della città hanno firmato per rompere ogni accordo con Israele e le aziende o enti che lo supportano. Roma ha dimostrato da che parte sta, con le centinaia di migliaia di persone scese in piazza in questi anni, come al corteo della scorsa settimana partecipato da più di 10.000 persone. Lo abbiamo sempre sostenuto e lo ripetiamo ancora: essere antifascisti vuol dire essere antisionisti. Per questo saremo al Campidoglio il 22 ottobre, alle ore 11:00, al fianco di Roma sa da che parte stare perché il comune rompa ogni accordo con Israele”!

17 Ottobre 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO