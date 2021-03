La Lombardia chiede agli studenti di “aiutare” nei centri vaccinali…

Nel caos vaccinale della Lombardia, scopriamo che agli studenti maggiorenni in alternanza scuola lavoro viene proposto di assistere il personale medico e infermieristico nei centri vaccinali, chiedendo loro di verificare la completezza delle autocertificazioni di chi si vaccina, di supportare il personale nell’inserimento dati al computer e nell’organizzazione dei flussi dei pazienti.

La proposta è dell’Istituto Auxologico Italiano, centro vaccinale nelle sue sedi lombarde (15 in tutto), e viene pubblicizzata dai dirigenti scolastici, come testimonia la circolare allegata del Liceo Marie Curie di Meda (Monza e Brianza).

USB ritiene questo fatto una cosa gravissima. Le scuole sono chiuse per fermare la diffusione del virus, i ragazzi sono privati di una vera didattica e di una normale socialità da più di un anno e ora dovrebbero sopperire alle carenze di un sistema sanitario regionale allo sfascio, svolgendo compiti che comportano un certo grado di responsabilità, mettendosi a rischio contagio?

USB invita i ragazzi e le famiglie a ribellarsi e dice no allo sfruttamento degli studenti, sì ad assunzioni stabili e investimenti in un sistema sanitario davvero al servizio dei cittadini.

Oggi [ieri] la preside del nostro liceo ha pubblicato una circolare in cui comunica che la scuola si renderà partecipe nella gestione di un centro vaccinale allestito in prossimità della scuola che sarà attivo già da settimana prossima. Il bersaglio di questo gesto sono gli studenti maggiorenni del quarto e del quinto anno, che dovrebbero lavorare al fianco del personale medico e sanitario al fine di una “formazione sul campo” che rientrerebbe nel piano della scandalosa Alternanza Scuola- Lavoro (PCTO).

Tutto questo è frutto di una collaborazione tra scuola e Auxologico di Meda, un ente di sanità privato a cui non dovrebbe essere affidata per nessun motivo, a maggior ragione in questo momento così delicato, la nostra salute e la nostra sicurezza.

È inaccettabile che dopo un anno di crisi pedagogica che non fa altro che peggiorare, dove la dad e le sue disuguaglianze fanno strage e le poche settimane fatte in presenza sono servite solo a ricoprirci di valutazioni, l’unica cosa garantita sia l’alternanza scuola lavoro, un puro strumento di sfruttamento, in un ambito delicato come quello delle vaccinazioni anti COVID-19. Senza contare che questo progetto criminale è indirizzato agli studenti maggiorenni che dovranno sostenere un esame di maturità, dove questa esperienza avrà un peso nell’esame complessivo che tra l’altro, oggi più che mai dopo più di un anno scolastico compromesso, perde tutto il suo significato.

Questa classe politica ha mostrato tutto il suo fallimento nella gestione criminale della pandemia, di cui qui in Lombardia vediamo bene le drammatiche conseguenze, e ora la soluzione per presidenza e Auxologico, con la complicità della regione Lombardia, non è assumere personale specializzato, organizzare un vero piano vaccinale funzionante e garantire la sicurezza alla popolazione, bensì scaricare su noi studenti, minimamente formati per compiti di una portata così grande (ovvero garantire la vita alle persone e la sicurezza della popolazione), la responsabilità che dovrebbero prendersi loro, facendoci lavorare gratis, mettendo a rischio noi stessi e le altre persone e continuando invece a provare avanti quel modello che in 30 anni ha fatto solo drastici tagli ai settori pubblici e sociali e che ci ha ridotti a questa situazione.



Siamo la generazione a cui è stato tolto tutto, costretta a pagare i loro fallimenti con la nostra istruzione, la nostra salute e il nostro presente. Ora è tempo di alzare la testa e gridare con forza che non siamo disposti a essere complici dei loro fallimenti, ma che anzi ci riprenderemo il nostro futuro con la lotta, sacrificando niente e facendovi pagare tutto ciò che ci avete tolto!

Collettivo Curievolution della scuola Marie Curie di Meda

