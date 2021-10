Bergamo. Inquilini Aler in presidio

MARTEDì 19 OTTOBRE ORE 16.00

CONFERENZA STAMPA ALLA SEDE DI ALER

CHIEDIAMO DIBATTITO TRA ALER E DELEGAZIONE INQUILINI

Come sindacato AsIA-USB di Bergamo abbiamo organizzato un dibattito tra ALER ed inquilini che richiedono i propri diritti; abbiamo espressamente richiesto all’azienda che all’incontro possa essere presente anche la stampa locale in quanto, la gestione del patrimonio edilizio pubblico, è un argomento che riguarda la cittadinanza intera.

Per tanto invitiamo tutti i giornalisti che vorranno documentare il dibattito di cui sopra.

Qui sotto la nostra chiamata al presidio.

Come sindacato AsIA-USB abbiamo deciso di organizzare questo presidio dopo le numerose richieste che gli inquilini degli alloggi popolari ci hanno rivolto.

Gli inquilini ci hanno portato numerose problematiche legate alle manutenzioni delle palazzine, degli alloggi e del verde; ma soprattutto ci hanno segnalato le continue mancate risposte di ALER alle loro segnalazioni.



Riteniamo molto grave che ALER continui ad avere un rapporto a senso unico: gli abitanti sono obbligati ad avere una ferrea regolarità nei pagamenti senza avere però alcuna risposta quando segnalano all’azienda problematiche da risolvere.



In particolare al presidio saranno presenti le famiglie che vivono nei quartieri di Monterosso, Colognola, via Venezia, Borgo Palzzo e via Moroni.

In questi caseggiati riscontriamo diverse problematiche; quartieri troppo spesso abbandonati dalle istituzioni, senza manutenzioni e senza servizi come se chi fosse povero non ne avesse diritto.

Abbiamo imparato insieme che, o i diritti sono per tutti, o sono privilegi e che costruendo solidarietà e lottando insieme siamo più efficaci nel contrastare chi vuole dimostrarsi sempre debole con i forti e forte con i deboli.

Per tutte queste ragioni martedì 19 ottobre dalle ore 15.30 saremo davanti alla sede di ALER Bergamo, affinché i funzionari dell’azienda e il loro presidente possano rispondere ai propri inquilini sulla mancata considerazione dei loro bisogni. Vista e considerata l’importanza per tutta la cittadinanza degli argomenti trattati riteniamo fondamentale che l’incontro sia pubblico e con la stampa presente.

Vi aspettiamo!

15 Ottobre 2021 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO