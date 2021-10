Milano. Fermiamo i rincari delle bollette!

Firma la petizione online

Vieni a firmare ai banchetti

Ci vediamo domani mattina al mercato di via delle Betulle, quartiere Olmi.

Nonostante San Mario Draghi la crisi economica non è ancora finita. Già ora e in tutto il 2022 ci aspettano rincari monstre delle bollette, che colpiranno soprattutto le classi popolari di questo paese:

+29,8% elettricità

+14,4% gas

Come Potere al popolo Milano abbiamo deciso, accanto alla mobilitazione, di lanciare una petizione per dire che la crisi la devono pagare i ricchi e non può essere scaricata sulle spalle dei lavoratori come fa questo governo; ci vuole un cambio totale di paradigma, a partire da misure serie per contrastare i rincari delle bollette e l’erosione dei salari.

Per questo chiediamo

Investimenti per calmierare davvero le tariffe in modo da neutralizzare gli aumenti sul mercato tutelato

Stop alla privatizzazione del mercato energetico

Stop a qualsiasi taglio o ridimensionamento di salari, pensioni, reddito di cittadinanza, pensioni di invalidità e altri redditi sociali e investimenti per incrementarli

Riforma fiscale che tassi ricchi e superprofitti e non tagli le tasse alle grandi imprese

Investire davvero nella riconversione ecologica dell’economia, senza scaricarne i costi economici sulle spalle di lavoratori e lavoratrici.

