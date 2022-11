Milano. Fuori i fascisti dall’università

Dopo aver prontamente risposto al vile gesto di un gruppetto di neofascisti che ieri notte hanno attacchinato un manifesto antifemminista davanti alla Statale, nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne, le studentesse e gli studenti di Cambiare Rotta continuano a mobilitarsi contro il modello di sedicente “emancipazione femminile” che ci viene propinato fin dentro le nostre università, e che va unicamente a riprodurre e rafforzare le dinamiche di oppressione.

Dietro le narrazioni trionfalistiche sulle donne che raggiungono ruoli e incarichi di potere si cela infatti una realtà e di competizione dove soltanto “una su mille ce la fa“, e ce la fa proprio sulle spalle della maggioranza delle donne delle classi popolari di questo paese.

La via per l’emancipazione femminile o è collettiva o non è.

Sta alle giovani generazioni costruirla con la lotta e con l’azione organizzata a partire dalle università, che non rappresentano una possibilità di emancipazione reale ma che anzi sono parte integrante di questo modello fatto di sfruttamento e di oppressione.

Per questo Cambiare Rotta lancia un’assemblea pubblica antifascista al Controchiostro occupato in Statale per lunedì 28/11 alle 12:30.

