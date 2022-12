Milano. Usb in piazza per la prima della Scala: “basta guerra ai poveri”

L’USB scende in piazza durante la prima della Scala a Milano per urlare a Meloni “basta guerra ai poveri!”

Mercoledì 7 dicembre, in occasione della prima alla Scala di Milano, approfittando della presenza delle autorità e soprattutto del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, USB sarà in piazza della Scala dalle ore 17 per ribadire la nostra contrarietà alle politiche di un governo che invece di combattere la povertà sta combattendo i poveri, con tutto l’odio di classe possibile.

Secondo il Censis per la maggior parte degli italiani sono “socialmente insopportabili” le forbici economiche: il gap tra i salari dei manager e quelli dei dipendenti (odioso per l’87,8%), le buonuscite milionarie dei ‘top’ (86,6%) ma anche gli eccessi, i jet privati e le auto costose. L’81,5% non tollera gli “immeritati guadagni” degli influencer.

7 Dicembre 2022 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO