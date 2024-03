Assemblea 17 marzo 2024: precettati! Brutto clima a Milano…

L’amministrazione ci ha appena comunicato che non possiamo esercitare il diritto di assemblea in data DOMENICA 17 marzo 2024.



Motivo della decisione: “…. in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, il Prefetto, con adesione unanime del Consesso, preso atto che il Questore ha rappresentato la non sostenibilità da parte delle Forze di Polizia di prevedere un’altra volta i servizi di viabilità, oltre a quello di Ordine Pubblico, ha incaricato il Comune di Milano del differimento dell’assemblea sindacale preannunciata.

l Consesso, pertanto, ha ribadito che l’assenza dei servizi di Polizia Locale, in occasione del citato evento sportivo, per la più efficace gestione della viabilità e mobilità dell’area, pregiudica la compiuta gestione dei complessi servizi di Ordine e Sicurezza Pubblica predisposti per la circostanza.“

Pertanto per evitare ripercussioni ai partecipanti, abbiamo deciso di differire ad altra data l’assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori della Polizia Locale di Milano, di cui vi daremo comunicazione nel più breve tempo possibile.



E’ chiaro che faremo valutare dai nostri legali la correttezza della scelta dell’amministrazione in quanto a nostro avviso sembra essere illegittima e se ce ne saranno le condizioni difenderemo nelle sedi opportune il DIRITTO DI ASSEMBLEA!!



LA LOTTA CONTINUA E QUESTO ATTO DI FORZA DELL’AMMINISTRAZIONE DIMOSTRA CHE SIAMO SULLA STRADA GIUSTA!!!



17 Marzo 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO