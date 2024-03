Milano. Contro il genocidio dei palestinesi e tutti i suoi complici

Con questo slogan scenderemo giovedì 21 marzo, ore 21:00, via De Amicis (Milano) assieme a varie realtà cittadine per denunciare l’immondo convegno di “Sinistra per israele” con al presenza di Fiano, Quartapelle, Fassino e Cenati (qui per info: https://www.instagram.com/p/). Qui sotto il manifesto che convoca l’appuntamento di protesta in via De Amicis per il 21 marzo.

Una prima vittoria è stata ottenuta a Roma, dove il medesimo convegno è stato spostato nei locali della Prefettura (!) vista l’annunciata contestazione: https://contropiano.org/regionali/lazio/2024/03/19/roma-il-convegno-di-sinistra-per-israele-si-nasconde-in-prefettura-0170539

Con lo stesso spirito aderiamo alla chiamata di denuncia dell’attività di collaborazione militare portata avanti dalla Cabi Cattaneo e al presidio in Piazzale Accursio venerdì 22 ore 19.00.

Chiediamo l’interruzione delle forniture e degli accordi militari con Israele, e denunciamo la presenza in guerra dell’Italia tramite la missione Aspides.

