Milano. Contestato il convegno di Sinistra per Israele. “Siete complici dell’apartheid”

L’evento “Sinistra per Israele” organizzato al Circolo Caldara di Via de Amicis è stato oggetto di contestazioni da parte di alcune decine di manifestanti solidali con il popolo palestinese.

“Ci fa ridere pensare che si possa parlare di sinistra per Israele. Siete complici di 75 anni di apartheid” hanno scandito gli attivisti solidali con la Palestina all’indirizzo del convegno.

Un forte dispiegamento di polizia ha blindato il luogo dove si è tenuto il convegno al quale hanno partecipato diversi esponenti del Pd come i deputati Lia Quartapelle e Piero Fassino e l’ex deputato Emanuele Fiano insieme al figlio di Liliana Segre Luciano Belli Paci e all’ex presidente dell’Anpi di Milano Roberto Cenati che si è dimesso nelle ultime settimane in disaccordo con l’utilizzo da parte dell’associazione della parola “genocidio” per quello che le truppe israeliane stanno facendo ai palestinesi di Gaza.

“Siamo qui contro i tentativi di sdoganamento “a sinistra” del sionismo, abbiamo ribadito la nostra opposizione alle politiche guerrafondaie di tutta la nostra classe politica, dal governo reazionario della Meloni al PD passando per il centrodestra, che continua ad inviare armi in Ucraina e sta scendendo direttamente in guerra nel mar Rosso” hanno spiegato i manifestanti che contestavano il convegno. “Non arretreremo di un centimetro, la mobilitazione in solidarietà al popolo palestinese”.

La manifestazione degli attivisti pro-Palestina ha evidenziato la netta contrapposizione all’evento, ma si è svolta in maniera pacifica e senza gli scontri ventilati dai “vittimisti aggressivi” alla vigilia.

A Milano la mobilitazione continua con un’importante giornata di lotta per il ritiro dell’Italia dalla missione Aspides, con una manifestazione alle 19 in piazzale Accursio davanti alla Cabi Cattaneo che vende sistemi per le forze armate israeliane.

